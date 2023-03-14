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Дом по реновации в Лосиноостровском районе выполнят в бежево-белой гамме

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Лосиноостровском районе выполнят в бежево-белой гамме
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Москва, Изумрудная улица Карта всех событий

В составе жилого комплекса в Лосиноостровском районе построят дом по программе реновации. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Фасады по внешнему периметру выполнят в бежевой гамме, а со стороны двора — в белом цвете. Для отделки используют крупноформатный керамогранит. Для установки кондиционеров предусмотрены специальные корзины, — рассказал он.

Комплекс будет включать в себя две смежные секции площадью около 17 тысяч квадратных метров, а также отдельное здание, площадь которого составит примерно 14 тысяч квадратных метров.

Москомархитектура также согласовала проект дома на улице Нансена, который построят по программе реновации. В доме будет 372 квартиры и подземная парковка. Первые этажи здания оформят бетонной плиткой, а придворовую территорию озеленят.

Более 2,2 тысячи жителей столицы получили новое жилье по программе реновации в феврале. При этом горожанам предоставили квартиры в том же районе, где находится их старое жилье, исключениями являются Зеленоград и ТиНАО.

Строительство Недвижимость Жилье Лосиноостровский район
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