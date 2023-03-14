«Возраст действительно приходит»: Киану Ривз признал, что стареет

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Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз во время показа фильма «Джон Уик — 4» на кинофестивале SXSW заявил, что стареет.

Поклонники осыпали актера вопросами, а один из них поинтересовался, стареет ли Ривз вообще.

— Да, чувак, я старею. Это происходит, возраст действительно приходит, — приводит слова режиссера Championat.

Месяцем ранее Ривз подал в суд на 38-летнего мужчину, который его преследовал. Неизвестный за три месяца несколько раз смог проникнуть в дом актера, а однажды даже оставил на его участке подозрительный рюкзак с ДНК-тестом. Оказалось, что мужчина пытается доказать свое родство с Киану Ривзом.

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