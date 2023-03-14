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Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев

Полина Пашкина
Общество
Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев
Фото: Воронежское отделение СТД РФ

В возрасте 72 лет скончался актер, режиссер Александр Толубаев. Об этом сообщили представители Воронежского отделения Союза театральных деятелей РФ «Дом актера».

— Он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Выражаем соболезнования родным, друзьям и коллегам, — передает сайт «Дома актера».

Последнее время Александр Толубаев жил в Воронеже. Он активно сотрудничал с творческим центром «Антреприза», где поставил несколько спектаклей как режиссер.

На счету артиста более 30 ролей в кино, сериалах и театральных постановках. Широкой аудитории он стал известен после съемок во втором сезоне сериала «Склифосовский».

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