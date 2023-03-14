Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородским районом. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что осколки беспилотного летательного аппарата упали на крышу гаража частного домовладения. На место выехали все оперативные службы.

13 марта над Белгородом и Белгородским районом также сработала система ПВО и сбила четыре ракеты. Гладков подчеркнул, что в связи с атакой киевских бандформирований пострадала одна женщина, медицинские специалисты оказывают ей помощь. От обломков ракет были повреждены два частных домовладения.