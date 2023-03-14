Мошенник похитил четыре миллиона рублей у москвичей под предлогом помощи в покупке иномарок

Фото: АГН Москва

Аферист украл у жителей столицы более четырех миллионов рублей, пообещав жертвам помощь с покупкой иностранных автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 14 марта.

По данным ведомства, на уловку злоумышленника попались 27-летняя женщина и 36-летний мужчина. Москвичи доверились незнакомцу и перевели деньги для покупки автомобилей. После получения средств мошенник перестал выходить с пострадавшими на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 36-летний гость столицы. На момент поимки деньги он успел потратить. Теперь фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление произошло в столице. Двое аферистов обманули пожилую местную жительницу и украли у нее миллион рублей.