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Приметы и советы

Мошенник похитил четыре миллиона рублей у москвичей под предлогом помощи в покупке иномарок

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенник похитил четыре миллиона рублей у москвичей под предлогом помощи в покупке иномарок
Фото: АГН Москва

Аферист украл у жителей столицы более четырех миллионов рублей, пообещав жертвам помощь с покупкой иностранных автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 14 марта.

По данным ведомства, на уловку злоумышленника попались 27-летняя женщина и 36-летний мужчина. Москвичи доверились незнакомцу и перевели деньги для покупки автомобилей. После получения средств мошенник перестал выходить с пострадавшими на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 36-летний гость столицы. На момент поимки деньги он успел потратить. Теперь фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление произошло в столице. Двое аферистов обманули пожилую местную жительницу и украли у нее миллион рублей.

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