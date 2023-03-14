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Семинар по вопросам особенностей строительства в столице пройдет 17 марта

Полина Пашкина
Город
Семинар по вопросам особенностей строительства в столице пройдет 17 марта
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В Москве 17 марта пройдет семинар в формате «Работа над ошибками» по особенностям осуществления строительства в столице. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Образовательное мероприятие для застройщиков проведут по теме «Процедуры, связанные с особенностями осуществления строительства в Москве». Семинар состоится в очном формате по адресу улица 2-я Брестская, дом № 6.

— Обучающие занятия для застройщиков проводятся регулярно в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина по снижению административных барьеров и обеспечению прозрачности получения услуг в строительстве, — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На семинаре рассмотрят вопросы согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части, оформления ордера на проведение земляных работ и другие важные темы.

Записаться на участие в занятии можно на портале «СтроимПросто».

В Москве стартовала тематическая Неделя городского хозяйства. Мероприятия с 13 по 19 марта позволят москвичам оценить достижения столицы в данной области и узнать больше о работе коммунальных служб.

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