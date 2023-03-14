«Я на миллион процентов русский»: Сигал выступил на съезде движения русофилов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов выступил актер Стивен Сигал. Он рассказал о том, что считает себя русским.

С ноября 2016 года, согласно указу президента России Владимира Путина, Стивен Сигал является обладателем российского гражданства. В 2018 году актер стал спецпредставителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

— Мой отец был русским, мать была погружена в русскую культуру, я вырос в русской семье. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский, — заявил Сигал.

Актер добавил, что он и его родители хорошо ознакомлены с отечественной литературой, культурой, традициями, передает РИА Новости.

Владимир Путин 27 февраля подписал указ о награждении Стивена Сигала орденом Дружбы. Страна оценила большой вклад актера в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Несмотря на то что Сигал ежедневно, по его утверждению, сталкивается с русофобией, он не намерен отказываться от российского паспорта.