«Не будет никакого Барских!»: Пригожин отреагировал на возможный приезд украинского певца в Россию

Фото: YouTube / Маша Ефросинина

Украинский певец Макс Барских не будет принимать участие на церемонии «Премия Муз-ТВ», как это было заявлено ранее в некоторых СМИ. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, телеканал «Муз-ТВ» опроверг информацию об участии украинского артиста на премии.

— Не будет никакого Макса Барских там, — сказал Пригожин. — Это просто фейк-ньюс, который завирусился во всех СМИ, и многие решили, что этот певец будет в числе гостей премии.

Собеседник «ВМ» заявил, что Барских после своей жесткой антироссийской риторики нечего делать на территории РФ.

— Ему здесь не место — это раз! Второе: я не люблю говорить о лицемерных сущностях, которые нас предали. Я не отслеживаю их судьбу, мне они не интересны. Более того, я о них только тогда вспоминаю, когда меня спрашивают, — заверил Пригожин.

Супруг певицы Валерии подчеркнул, что украинскому певцу дорога в Россию закрыта на долгие годы, если не навсегда.

Разговоры об участии украинского певца на мероприятии начались после того, как в афишах церемонии рядом с российскими артистами появилась фотография Барских. Известно, что украинский исполнитель придерживается жесткой антироссийской позиции и даже запретил использование своих хитов на любых платформах и радиостанциях РФ.

После появления в СМИ информации о том, что музыкант собирается посетить премию, в Сети разгорелся скандал. Однако позднее телеканал «Муз-ТВ» сделал официальное заявление о том, что Макс Барских не будет присутствовать на музыкальной премии.