«Признак недалекости»: Соседов объяснил «хамское поведение» Долиной

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Певица Лариса Долина является феноменальным артистом, который способен исполнить любую партию. Ее талант и вокальные данные нельзя подвергать сомнению. А то, что ее некоторые зрители назвали хамкой, — это «признак их недалекости», поскольку она не способна на подобное. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный критик Сергей Соседов.

Он отметил, что близко знаком с певицей и может ручаться за любые ее высказывания.

— То, что некоторые люди, зрители ее называют хамкой, — это всего лишь признак их недалекости и невежества. Пусть зрители не приплетают ей никаких негативных качеств. Да, Лариса способна высказаться резко и грубо, но никогда не поверю, чтобы она хамила. Она вправе жестко отстаивать свою позицию, потому что это заслужила своим талантом и трудом. А хамства с ее стороны никогда нет. Она сугубо высказала свое мнение, — считает Соседов.

Критик подчеркнул, что у Долиной всегда имеется свое мнение относительно вокальных партий и репертуара, потому она может вступать в спор с другими коллегами по цеху, если те высказывают позицию, которая артистку как профессионала не удовлетворяет.

Также критик оценил исполнение Долиной знаменитого шлягера Александра Розенбаума «Гоп-стоп», который как раз стал яблоком раздора между певицей и членами жюри телепроекта «Три аккорда».

— Она давно исполняет эту песню в джазовом стиле. Делает она это изумительно. Что плохого в том, что она оживила песню? Тем более они с Розенбаумом дружат. Он никогда не высказывался против. Более того, они даже вместе выступали с этой композицией — она пела, а он музицировал. Я ничего не вижу плохого, когда старые песни обретают новое звучание. Это придает жизни песне, — продолжил Соседов.

Собеседник «ВМ» пожелал всем критиканам попытаться самим исполнить эту мелодию и пройти жизненный путь Долиной, а уже потом высказывать свое мнение.

— Пусть переживут то, что ей пришлось пережить, а потом уже рты открывают, — сказал Соседов.

На одной из программ «Три аккорда», которую транслируют на Первом канале, народная артистка России Лариса Долина исполнила песню «Гоп-стоп». Однако ее подача песни не всем понравилась. В частности, один из членов жюри шоу Александр Новиков раскритиковал знаменитость, заявив, что ей не следует браться за мужские композиции.

Долина в ответ резко осадила Новикова, заявив, что никто не может указывать ей, что петь. После этого случая оппонент певицы перестал появляться в кресле жюри в рамках передачи.

Позже посетители Сети возмутились «хамским» поступком звезды. Телезрители посчитали, что певица позволяет себе недопустимое поведение, и попросили администрацию шоу исключить Долину из проекта.