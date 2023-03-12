«Хамка!»: зрители Первого канала раскритиковали поведение Долиной в эфире

Фото: YouTube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

На Первом канале каждую неделю выходит передача «Три аккорда». Народная артистка России Лариса Долина стала одной из участниц проекта.

Зрители до сих пор обсуждают ситуацию, в которой артистка оказалась еще в конце января. Тогда она исполнила песню «Гоп-стоп». Однако ее исполнение понравилось не всем. Член жюри программы Александр Новиков раскритиковал певицу, заявив, что ей не следует браться за мужские партии.

В ответ Долина резко ответила коллеге. По ее словам, ей никто не может указывать, что петь. После этого случая Новиков перестал появляться в кресле жюри передачи.

Посетители ресурса «Отзывы.Ru» возмутились хамством, которое позволяет себе звезда. Многие зрители уверены, что певца убрали по просьбе Долиной, которая имеет серьезные связи.

«Любимую передачу стало смотреть невозможно, а именно из-за Долиной. Хамское поведение, откровенное презрение, которого она даже не скрывает»; «Долина — большая ошибка администрации шоу»; «Долиной явно завышают оценки! Она хамка!»; «Три аккорда» показали ее истинное лицо!» — написали пользователи.

В начале февраля Лариса Долина рассказала о своем примирении с молодой певицей Валей Карнавал. Об этом она написала в своих социальных сетях.