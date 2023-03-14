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Приметы и советы

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Лейла Алиева
Общество
Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Подмосковье и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

— Перед корпорацией стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая, — сказал Шойгу в ходе своего визита.

Осмотрев высокоточные средства поражения, которые производятся в КТРВ, глава Минобороны отметил, что подобные изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран. Несмотря на это, Шойгу поручил удвоить объемы производства, передает Telegram-канал военного ведомства.

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