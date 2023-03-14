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Стало известно, кто стал новым главным тренером московского ХК «Спартак»

Полина Пашкина
Спорт
Стало известно, кто стал новым главным тренером московского ХК «Спартак»
Алексей Жамнов / Фото: сайт ХК «Спартак»

Главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак» стал Алексей Жамнов. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили представители команды.

С 2015 года Алексей Жамнов занимал должности в руководстве клуба. Он работал вице-президентом, генеральным менеджером ХК «Спартак», советником председателя наблюдательного совета и руководителем проекта «Академия «Спартак».

В сезоне Континентальной хоккейной лиги 2018/2019 Алексей Жамнов занимал должность исполняющего обязанности главного тренера ХК «Спартак», передает официальный сайт команды.

С 2016 года новый тренер «Спартака» работал в национальной сборной России. За это время он стал чемпионом Олимпийских игр, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным победителем Еврохоккейтура.

В роли главного тренера национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов завоевал второе место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об уходе предыдущего тренера красно-белых стало известно в феврале. Игорь Гришин покинул пост по собственному желанию и уступил его исполняющему обязанности главного тренера Алексею Заварухину.

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