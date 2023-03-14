Суд озвучил приговоры фигурантам дела об избиении Романа Ковалева, заступившегося за девушку в метро

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Москва, метро Измайловская Карта всех событий

Троих мужчин, избивших Романа Ковалева в столичном метро после того, как тот заступился за девушку, приговорили к срокам в колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда.

По словам пресс-секретаря, Магамаали Ханмагомедов получил 12 лет колонии строгого режима, Ибрагим Мусалаев — 11 лет. Их обвиняли по статьям «Покушение на убийство группой лиц из хулиганских побуждений», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти» и «Угроза убийством». Третьего фигуранта, Гасана Залибекова, судили только за попытку убийства. Он был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

Нападение, о котором идет речь, произошло в столичном метро в октябре 2021 года. В вагоне поезда, шедшего между станциями «Измайловская» и «Первомайская», подсудимые начали приставать к девушке и угрожать ей. Пассажир Роман Ковалев вступился за нее, за что был жестоко избит нарушителями. После совершения преступления злоумышленники попытались скрыться и оказали сопротивление при задержании, но им это не помогло.

Несмотря на серьезные побои, Ковалев вскоре пошел на поправку и был выписан из больницы. За свой поступок он был награжден медалью «Доблесть и отвага».