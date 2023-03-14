Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд озвучил приговоры фигурантам дела об избиении Романа Ковалева, заступившегося за девушку в метро

Степан Жирнов
Происшествия
Суд озвучил приговоры фигурантам дела об избиении Романа Ковалева, заступившегося за девушку в метро
Фото: shutterstock
Москва, метро Измайловская Карта всех событий

Троих мужчин, избивших Романа Ковалева в столичном метро после того, как тот заступился за девушку, приговорили к срокам в колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда.

По словам пресс-секретаря, Магамаали Ханмагомедов получил 12 лет колонии строгого режима, Ибрагим Мусалаев — 11 лет. Их обвиняли по статьям «Покушение на убийство группой лиц из хулиганских побуждений», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти» и «Угроза убийством». Третьего фигуранта, Гасана Залибекова, судили только за попытку убийства. Он был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

Нападение, о котором идет речь, произошло в столичном метро в октябре 2021 года. В вагоне поезда, шедшего между станциями «Измайловская» и «Первомайская», подсудимые начали приставать к девушке и угрожать ей. Пассажир Роман Ковалев вступился за нее, за что был жестоко избит нарушителями. После совершения преступления злоумышленники попытались скрыться и оказали сопротивление при задержании, но им это не помогло.

Несмотря на серьезные побои, Ковалев вскоре пошел на поправку и был выписан из больницы. За свой поступок он был награжден медалью «Доблесть и отвага».

Восточный административный округ (ВАО) Москва Метро Уголовные дела Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте