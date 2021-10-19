Пострадавшего в метрополитене Романа Ковалева выписали из больницы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роман Ковалев, который заступился за девушку в вагоне столичного метро и был жестоко избит тремя мужчинами, выписался из медицинского учреждения. Об этом молодой человек сообщил во вторник, 19 октября, в личном блоге.

По словам пострадавшего, впереди его ожидает длительное восстановление в домашних условиях после полученных травм.

— У меня сейчас постельный режим. Две недели надо еще отлежаться. Нос постоянно промываю, потому что кровь запекается. Но из-за того, что у меня до сих пор половина лица онемевшая, восстановлюсь я полностью лишь через полгода, — заявил Роман Ковалев на персональной странице в Instagram.

Однако мужчина отметил, что не жалеет о том, что защитил пассажирку подземки. В тот момент он не думал, что все закончится подобным образом. При этом, если подобное повторится в его жизни, он поступит, по его словам, точно так же.

В настоящий момент состояние здоровья молодого человека улучшается.

Подвиг Романа Ковалева

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская». Трое мужчин беспричинно приставали к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления.

Когда одна из пассажирок сделала им замечание, мужчины проявили агрессию и выплеснули ее на Ковалева, заступившегося за девушку.

Они напали на молодого человека, избив его ногами и применив против него бойцовские приемы. Позже Романа с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Вскоре всех троих агрессоров задержали. Ими оказались приезжие из Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Побои».

6 октября суд отправил в СИЗО до 5 декабря всех троих фигурантов уголовного дела.

7 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро. Он поручил следователям возбудить уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия в отношении представителя власти.

Председатель комитета также поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».