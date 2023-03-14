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Полиция изъяла крупную партию наркотиков у водителя каршеринговой машины на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция изъяла крупную партию наркотиков у водителя каршеринговой машины на востоке Москвы
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы
Москва, МКАД, 4-й километр Карта всех событий

На востоке столицы инспекторы нашли у водителя каршеринговой машины крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 14 марта.

По данным ведомства, подозрительную машину сотрудники ГИБДД остановили на 4-м километре МКАД для проверки документов. Во время разговора с инспектором водитель, 26-летний гость столицы, заметно нервничал, в связи с чем правоохранители решили провести личный досмотр.

В результате полицейские обнаружили в кармане подозреваемого три упаковки с неизвестным веществом и еще три нашли в пакете под водительским сиденьем. Позже экспертиза показала, что в свертках находился гашиш, общая масса которого составила 250 граммов.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в аэропорту Домодедово. Через местную таможню трое гостей из Узбекистана попытались провезти более 40 килограммов сушеных растений, содержащих наркотические вещества.

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