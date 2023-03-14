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Пашинян заявил о беспокойстве из-за «выхода ОДКБ из Армении»

Евгений Жуков
В мире
Пашинян заявил о беспокойстве из-за «выхода ОДКБ из Армении»
Фото: МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не планирует выходить из Организации Договора о коллективной безопасности, а также добавил, что есть риски «выхода ОДКБ из Армении».

— В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит, — сказал он.

Кроме того, премьер прокомментировал отказ от предложенной Еревану квоты на должность заместителя генсека ОДКБ. Пашинян отметил, что республика согласится на эту квоту, если посчитает наличие данного фактора гарантией безопасности, передает ТАСС.

ОДКБ разъяснит детали позиции Армении, заявившей о нецелесообразности проводить в стране учения организации в 2023 году, сообщил в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в марте внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в уставе ОДКБ.

Армения Никол Пашинян
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