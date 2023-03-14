Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Фото: Минобороны РФ

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет МиГ-29 в ДНР. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — сказал военный.

Кроме того, Конашенков добавил, что российскими средствами ПВО за прошедшие сутки было перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган», передает Telegram-канал Минобороны.

Также Конашенков рассказал, что на Купянском и Краснолиманском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины потеряли за минувшие сутки почти 170 военнослужащих.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

По мнению политолога Алексея Живова, еще два месяца назад западные эксперты обещали, что начало марта определит будущее Украины, поскольку многое в ситуации с военным конфликтом для Киева прояснится. Однако в дальнейшем никакие прогнозы не сбылись.