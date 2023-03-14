Международный день панд отпразднуют в Московском зоопарке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Большая просветительная программа к Международному дню панды пройдет 16 марта в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе зоосада.

— В 12:00 и 14:00 у вольеров с пандами начинаются мастер-классы «Подарок для панды». Ведущие вместе с посетителями под руководством зоологов создают своими руками подарок для панды. Завершается блок показательным кормлением, — рассказали в зоопарке.

В 12:00 в Доме Клюева пройдет лекция с презентацией «Такие разные медведи». В 13:00, 15:00 и 16:00 у вольеров с пандами начнутся тематические экскурсии по территории «Соседи панды», а также мастер-классы оригами, говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

В период с 10 по 28 марта посетители Московского зоопарка не смогут воспользоваться главным входом. Его закрыли из-за технических работ.

Еще один обитатель зоосада — медведь Диксон — недавно получил новую игрушку. Животному подарили «неваляшку» — серый буй, изготовленный из высокопрочного пластика.

За счет утяжелителя внутри при любом воздействии он всегда возвращается в исходное положение. Диксон обычно перекатывает и наклоняет игрушку, пытается перевернуть ее, но та всегда поднимается вновь.