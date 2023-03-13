Новая игрушка появилась у медведя Диксона
Медведь Диксон, проживающий в Московском зоопарке, получил новую игрушку. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Животное получило «неваляшку» — серый буй, изготовленный из высокопрочного пластика. За счет утяжелителя внутри при любом воздействии он всегда возвращается в исходное положение. Диксон обычно перекатывает и наклоняет игрушку, пытается перевернуть ее, но та всегда поднимается вновь.
Презентованная медведю «неваляшка» развлекает животное и позволяет поддерживать его психоэмоциональное состояние, написала Акулова в Telegram-канале.
В феврале Диксона начали постепенно приучать к вибромассажеру и миостимулятору. Медведю требуется массаж задних конечностей, чтобы избежать застоя молочной кислоты в мышцах и расслаблять их.
В программу реабилитации животного также включили упражнение с переворотом. Диксон освоил эту команду и научился переворачиваться кверху животом, чтобы специалисты смогли осматривать нижнюю часть его туловища.