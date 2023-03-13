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Новая игрушка появилась у медведя Диксона

Полина Пашкина
Город
Новая игрушка появилась у медведя Диксона
Фото: пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Медведь Диксон, проживающий в Московском зоопарке, получил новую игрушку. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Животное получило «неваляшку» — серый буй, изготовленный из высокопрочного пластика. За счет утяжелителя внутри при любом воздействии он всегда возвращается в исходное положение. Диксон обычно перекатывает и наклоняет игрушку, пытается перевернуть ее, но та всегда поднимается вновь.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Презентованная медведю «неваляшка» развлекает животное и позволяет поддерживать его психоэмоциональное состояние, написала Акулова в Telegram-канале.

В феврале Диксона начали постепенно приучать к вибромассажеру и миостимулятору. Медведю требуется массаж задних конечностей, чтобы избежать застоя молочной кислоты в мышцах и расслаблять их.

В программу реабилитации животного также включили упражнение с переворотом. Диксон освоил эту команду и научился переворачиваться кверху животом, чтобы специалисты смогли осматривать нижнюю часть его туловища.

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