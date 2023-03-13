Новая игрушка появилась у медведя Диксона

Фото: пресс-служба зоосада

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Медведь Диксон, проживающий в Московском зоопарке, получил новую игрушку. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Животное получило «неваляшку» — серый буй, изготовленный из высокопрочного пластика. За счет утяжелителя внутри при любом воздействии он всегда возвращается в исходное положение. Диксон обычно перекатывает и наклоняет игрушку, пытается перевернуть ее, но та всегда поднимается вновь.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Презентованная медведю «неваляшка» развлекает животное и позволяет поддерживать его психоэмоциональное состояние, написала Акулова в Telegram-канале.

В феврале Диксона начали постепенно приучать к вибромассажеру и миостимулятору. Медведю требуется массаж задних конечностей, чтобы избежать застоя молочной кислоты в мышцах и расслаблять их.

В программу реабилитации животного также включили упражнение с переворотом. Диксон освоил эту команду и научился переворачиваться кверху животом, чтобы специалисты смогли осматривать нижнюю часть его туловища.