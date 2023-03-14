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Bloomberg: Россия накопила 80 миллиардов долларов «теневых резервов»

Полина Пашкина
Экономика
Bloomberg: Россия накопила 80 миллиардов долларов «теневых резервов»
Фото: МИД РФ

За год санкций Россия смогла накопить 80 миллиардов долларов «теневых резервов», средства появились в результате рекордного профицита торгового баланса. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, средства распределены в виде наличных, а также частично инвестированы в недвижимость и компании за рубежом. В результате того, что ЕС промедлил с санкциями против российского энергетического сектора, все усилия по замораживанию активов ЦБ России в марте сошли на нет.

В итоге в 2022 году Россия смогла сохранить за рубежом около трети из 227 миллиардов долларов, вырученных от экспорта сырья. В международных активах за 2022-й страна накопила средства, эквивалентные примерно пяти процентам ВВП, передает Bloomberg.

Украинские власти выступили с предложением продажи конфискованных в стране активов, принадлежащих России и ее компаниям, на торгах. Вырученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры и жилых объектов.

В МИД РФ заявили, что Россия готова принять равнозначные компенсационные меры в случае, если Евросоюз примет решение о компенсации активов.

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