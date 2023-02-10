Украина запланировала продавать на аукционах конфискованные активы России

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Украинские власти намерены продавать конфискованные в стране активы, принадлежащие России и ее компаниям, на торгах. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

— Правительство запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу, — сказал политик.

Он также добавил, что вырученные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, жилых объектов и разминирование территорий Украины, а также на «многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее», передает РИА Новости.

До этого в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что суд республики наложил арест на имущество и корпоративные права металлургического предприятия. Владельцами этого предприятия якобы являются граждане России.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что Россия способна дать зеркальный ответ на конфискацию ее зарубежных активов.