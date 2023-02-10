Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украина запланировала продавать на аукционах конфискованные активы России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина запланировала продавать на аукционах конфискованные активы России
Фото: president.gov.ua

Украинские власти намерены продавать конфискованные в стране активы, принадлежащие России и ее компаниям, на торгах. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

— Правительство запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу, — сказал политик.

Он также добавил, что вырученные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, жилых объектов и разминирование территорий Украины, а также на «многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее», передает РИА Новости.

До этого в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что суд республики наложил арест на имущество и корпоративные права металлургического предприятия. Владельцами этого предприятия якобы являются граждане России.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что Россия способна дать зеркальный ответ на конфискацию ее зарубежных активов.

Украина Россия Аукционы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте