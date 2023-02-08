На Украине арестовали имущество предприятия, якобы контролируемого россиянами

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Украинский суд наложил арест на имущество и корпоративные права металлургического предприятия, которое якобы находится под контролем граждан России. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

— По ходатайству прокуроров суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 миллионов гривен, более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 гектаров, — говорится в сообщении.

Арест был наложен якобы для «предотвращения отчуждения имущества предприятия» его владельцами в пользу лиц и структур, которые находятся под украинскими санкциями, передает ТАСС.

4 февраля телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Украине.

Посольство России в Вашингтоне назвало откровенным воровством решение руководства США о передаче Украине конфискованных активов российского предпринимателя. Представители дипмиссии также добавили, что подобные решения американской администрации идут вразрез с принципами неприкосновенности частной собственности, а также подчеркивают ангажированность действующей судебной власти.