КГБ Белоруссии внес Сапегу в список причастных к терроризму лиц

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Осужденную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу внесли в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета государственной безопасности (КГБ).

В качестве основания для включения девушки в данный список было указано вступление в законную силу приговора белорусского суда о признании ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», передает БелТА.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

Сапеге отказали в помиловании из-за отсутствия оснований для такого решения, сообщила в конце января заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.