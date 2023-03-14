Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

КГБ Белоруссии внес Сапегу в список причастных к терроризму лиц

Евгений Жуков
В мире
КГБ Белоруссии внес Сапегу в список причастных к терроризму лиц
Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Осужденную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу внесли в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Комитета государственной безопасности (КГБ).

В качестве основания для включения девушки в данный список было указано вступление в законную силу приговора белорусского суда о признании ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», передает БелТА.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

Сапеге отказали в помиловании из-за отсутствия оснований для такого решения, сообщила в конце января заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

Белоруссия Терроризм Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте