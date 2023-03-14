Полиция проверит информацию об отравлении студентки духами в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичная полиция проверяет информацию об отравлении 19-летней студентки духами. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 14 марта.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Она заявила, что неизвестный подарил ее дочери флакон с духами, когда та остановилась перед светофором, управляя автомобилем каршеринга. По словам женщины, ее ребенок отравился этим парфюмом.

По факту обращения проводится проверка, в ходе которой сотрудники полиции выяснят подробный маршрут машины в день предполагаемого инцидента, а также прочие обстоятельства произошедшего. Также была организована проверка содержимого флакона. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница Москвы попала в психиатрическую больницу после отравления духами, которые ей подарил неизвестный. Однако позже стало известно, что психические расстройства пострадавшей никак не связаны с инцидентом с парфюмерией.