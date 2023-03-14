Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция проверит информацию об отравлении студентки духами в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция проверит информацию об отравлении студентки духами в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичная полиция проверяет информацию об отравлении 19-летней студентки духами. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 14 марта.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Она заявила, что неизвестный подарил ее дочери флакон с духами, когда та остановилась перед светофором, управляя автомобилем каршеринга. По словам женщины, ее ребенок отравился этим парфюмом.

По факту обращения проводится проверка, в ходе которой сотрудники полиции выяснят подробный маршрут машины в день предполагаемого инцидента, а также прочие обстоятельства произошедшего. Также была организована проверка содержимого флакона. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница Москвы попала в психиатрическую больницу после отравления духами, которые ей подарил неизвестный. Однако позже стало известно, что психические расстройства пострадавшей никак не связаны с инцидентом с парфюмерией.

Отравления Проверки Парфюмерия Психиатрия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте