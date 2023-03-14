Moody's ухудшило прогноз для банковской системы США до негативного
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз для банковской системы США. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил телеканал CNBC.
— Мы ухудшили до негативного со стабильного наш прогноз касательно американской банковской системы, чтобы отразить стремительное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY, — цитирует CNBC релиз агентства.
Американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank.
Сложности, с которыми столкнулся SVB, могут распространиться по некоторым частям сектора. При этом министр финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы.
Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что страну ждет новая Великая депрессия. По его мнению, действующий глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера.