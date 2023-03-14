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Moody's ухудшило прогноз для банковской системы США до негативного

Евгений Жуков
В мире
Moody's ухудшило прогноз для банковской системы США до негативного
Фото: shutterstock

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз для банковской системы США. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил телеканал CNBC.

— Мы ухудшили до негативного со стабильного наш прогноз касательно американской банковской системы, чтобы отразить стремительное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY, — цитирует CNBC релиз агентства.

Американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank.

Сложности, с которыми столкнулся SVB, могут распространиться по некоторым частям сектора. При этом министр финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы.

Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что страну ждет новая Великая депрессия. По его мнению, действующий глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера.

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