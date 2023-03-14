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В Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников

Степан Жирнов
Общество
В Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников
Фото: shutterstock

В пресс-службе Wildberries опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках. Пункты продолжают работу в стандартном режиме. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Пункты выдачи маркетплейса продолжают работу в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют устроить забастовку с 15 марта из-за штрафов, которые они должны заплатить компании.

Владельцы местных пунктов выдачи Wildberries окружили главный офис компании в Москве. Предприниматели недовольны тем, что фирма списывает деньги с пунктов выдачи из-за бракованных товаров и подмен вне зависимости от того, причастна ли точка к нарушению.

В тот же день Wildberries запретила владельцам пунктов выдачи и продавцам распространять ложную информацию о торговой площадке.

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