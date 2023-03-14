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Приметы и советы

СК начал выяснять подробности смерти ребенка блогера-сыроеда в Сочи

Евгений Жуков
Происшествия
СК начал выяснять подробности смерти ребенка блогера-сыроеда в Сочи
Фото: СК РФ

Следователи завели уголовное дело по факту гибели младенца от истощения в Сочи. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мать младенца с сожителем, по данным ведомства, снимала жилье в поселке Вардане. По версии следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья.

Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако ребенок скончался по пути в медучреждение. В настоящее время проводится судебная медэкспертиза для установления причин смерти ребенка, передает Telegram-канал ведомства.

По данным СМИ, отцом ребенка является блогер Максим Лютый, дававший подписчикам советы относительно здоровья. Он вместе с женой исповедует альтернативные способы поддерживания здорового образа жизни.

Несмотря на то что здоровье младенца ухудшалось, родители тянули с визитом к врачу до последнего и обратились лишь в марте, когда малыш начал хрипеть и страдать от судорог.

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