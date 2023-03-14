В Мелитополе взорвался автомобиль

Фото: Telegram / Владимир Рогов

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, машина взорвалась возле рынка в центральной части города. По предварительным данным, сила взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

Рогов написал в Telegram-канале, что акция направлена на дестабилизацию и срыв восстановления мирной жизни в регионе.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинское военно-политическое руководство готовится к активизации боевых действий в 20-х числах марта.

Киев на самом деле планирует контрнаступление по нескольким направлениям. И Запад во главе с США сделал на него ключевую ставку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.