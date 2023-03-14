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Балицкий спрогнозировал сроки активизации боевых действий со стороны ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Балицкий спрогнозировал сроки активизации боевых действий со стороны ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Украинское военно-политическое руководство готовится к активизации боевых действий в 20-х числах марта. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 14 марта.

— Но какие они будут — действенная атака, ложные действия или отвлекающий маневр, мы пока не знаем, — сказал политик.

Региональному правительству известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили боевое распоряжение ориентировочно на 20-е число быть готовыми к атакующим действиям, цитирует Балицкого РИА Новости.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.

О переброске авиации ВВС Украины в направлении Запорожской области сообщил и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его данным, речь идет о советских истребителях и вертолетах.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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