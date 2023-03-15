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Глава Приднестровья Красносельский обвинил Киев в попытке втянуть республику в конфликт

Юлия Курганова
В мире
Глава Приднестровья Красносельский обвинил Киев в попытке втянуть республику в конфликт
Фото: shutterstock

Партия войны на Украине делает попытки втянуть Приднестровье в конфликт. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

— Не могу сказать, что вся власть Украины желает втянуть Приднестровье в конфликт. Нет. Есть партия войны на Украине, за которой стоят некоторые спецслужбы, которые хотят раскачать ситуацию и втянуть республику в конфликт, — сказал он на телеканале «Первый Приднестровский».

При этом лидер Приднестровья отверг причастность молдавских властей к попыткам втянуть республику в вооруженный конфликт, передает РИА Новости.

— Я не вижу, что власти Молдовы хотят втянуть нас в конфликт. Это объективная реальность, — отметил Красносельский.

Украинские пограничники начали копать траншеи на государственной границе с Молдавией. Об этом 11 марта сообщила пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. По ее словам, коллеги из Государственной пограничной службы Украины рассказали, что обычно такие работы проводятся с целью пресечения незаконного перехода границы людьми.

Украина Республика Молдова Военные конфликты Приднестровье
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