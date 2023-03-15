Какое покрытие сковороды вредно для здоровья

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Под воздействием высокой температуры тефлоновое покрытие на сковородках может начать разлагаться и выделять вредные вещества, которые способны вызвать онкологию, сообщили на Центральном телевидении Китая со ссылкой на результаты эксперимента. Действительно ли тефлоновые сковородки таят в себе смертельную опасность для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.

По словам специалиста, тефлоновые сковородки не одно десятилетие используются хозяйками по всему миру при приготовлении еды. Данное покрытие проходило множественные исследования для подтверждения безопасности.

— Тефлоновые сковородки уже более тридцати лет являются неотъемлемой частью нашей жизни. Если бы реально каждая тефлоновая сковородка вызывала бы онкологию, ученые давно бы это выявили. Важно понимать, что тефлоновое покрытие тщательно тестировалось перед тем, как запустить сковородки в массовое производство. Безусловно его нагревание тоже учитывалось, — рассказала Чернышова.

Как отметила терапевт, тефлоновое покрытие на сковородках является безопасным. Оно не способно вызвать онкологию и другие заболевания.

— Потенциальный вред возможен буквально от всего. У нас в жизни миллион факторов, которые могут вызвать какие-то негативные последствия. Я считаю, что тефлоновые сковородки абсолютно безопасны для здоровья, — подчеркнула специалист.

По мнению Чернышовой, если человек опасается за свое здоровье, никто ему не мешает отказаться от тефлоновых сковородок и найти альтернативу. Например, готовить пищу в чугунных сковородах.

Врач предупредила, что есть один вид покрытия посуды для приготовления пищи, который может быть опасен для здоровья.

— Не рекомендуется пользоваться отбитой эмалированной посудой. Если на внутренней стороне есть темные пятна и отколовшаяся эмаль, то оттуда могут попадать примеси металлов в пищу. Остальные покрытия абсолютно безопасны, — заверила Чернышова.

Терапевт также напомнила о вреде жареной пищи и порекомендовала варить, тушить или запекать продукты.

До этого Чернышова рассказала «ВМ», почему нельзя использовать корвалол для очистки кастрюль от нагара и накипи.