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Платье от модельера с Украины на «Оскаре» стало смешным мемом в Сети

Юлия Курганова
Общество
Платье от модельера с Украины на «Оскаре» стало смешным мемом в Сети
Фото: Pixabay

В Сети обсуждают платье украинского модного дома, в котором негерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) появилась на 95-й церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Пышный наряд с объемной фатой «завирусился» в социальных сетях после того, как артистка вышла в нем на ковровую дорожку.

Пользователи стали беспокоиться, что те зрители, которые будут сидеть позади звезды в зале, ничего не увидят из-за массивной фаты. Оказалось, что у некоторых участников премии действительно был перекрыт обзор.

Комментаторы оставили много ироничных комментариев по этому поводу.

«Кто хочет посидеть позади девушки в белом платье?»; «Выглядит, как москитная сетка!»; «Когда мечтали всю жизнь оказаться на «Оскаре», а сидите за облаком», — написали пользователи.

Однако нашлись и те, кому понравился наряд певицы.

«Выглядит, как маленькое облачко!»; «Очень красивое платье!»; «Незабываемый наряд!» — выразили восхищение фолловеры, сообщил портал BuzzfeedNews.

Tems была номинирована на «Оскар» за авторство саундтрека Lift Me Up, который спела Рианна в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда», но награда ей не досталась.

12 марта номинанты премии «Оскар-2023» дефилировали по ковровой дорожке. Звезды вышли в свет в дорогих нарядах, но не выглядели стильно и по-королевски. Стилист Лина Дембикова в беседе с «Вечерней Москвой» составила антитоп нарядов знаменитостей.

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