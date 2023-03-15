Платье от модельера с Украины на «Оскаре» стало смешным мемом в Сети
В Сети обсуждают платье украинского модного дома, в котором негерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) появилась на 95-й церемонии вручения кинопремии «Оскар».
Пышный наряд с объемной фатой «завирусился» в социальных сетях после того, как артистка вышла в нем на ковровую дорожку.
Пользователи стали беспокоиться, что те зрители, которые будут сидеть позади звезды в зале, ничего не увидят из-за массивной фаты. Оказалось, что у некоторых участников премии действительно был перекрыт обзор.
Комментаторы оставили много ироничных комментариев по этому поводу.
«Кто хочет посидеть позади девушки в белом платье?»; «Выглядит, как москитная сетка!»; «Когда мечтали всю жизнь оказаться на «Оскаре», а сидите за облаком», — написали пользователи.
Однако нашлись и те, кому понравился наряд певицы.
«Выглядит, как маленькое облачко!»; «Очень красивое платье!»; «Незабываемый наряд!» — выразили восхищение фолловеры, сообщил портал BuzzfeedNews.
Tems была номинирована на «Оскар» за авторство саундтрека Lift Me Up, который спела Рианна в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда», но награда ей не досталась.
12 марта номинанты премии «Оскар-2023» дефилировали по ковровой дорожке. Звезды вышли в свет в дорогих нарядах, но не выглядели стильно и по-королевски. Стилист Лина Дембикова в беседе с «Вечерней Москвой» составила антитоп нарядов знаменитостей.