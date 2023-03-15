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Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма

Юлия Курганова
Общество
Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма
Фото: shutterstock

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино закончил работу над сценарием для своей новой и, вероятно, последней ленты. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сценарий называется «Кинокритик». Действие фильма будет разворачиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главным героем картины будет женщина. По информации источников, кинолента может быть посвящена журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (1919-2001).

Съемки планируется начать осенью. Режиссер пока не заключил контракт на съемки фильма с какой-либо киностудией, говорится в публикации.

Эта картина может стать последней в карьере 59-летнего Тарантино. Он много раз заявлял, что собирается снять не более десяти картин. Сейчас, если считать две части боевика «Убить Билла» за одну ленту, у знаменитости насчитывается девять фильмов.

Триумфатором 95-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» стал фильм «Все везде и сразу». Американские академики не только признали его лучшим, но и вручили его создателям еще шесть статуэток, в том числе за режиссуру, сценарий и актерские работы. Что известно об оскароносной картине и в чем ее феномен — в материале «Вечерней Москвы».

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