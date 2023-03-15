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Столичные ученые разработали уникальный фантом щитовидной железы

Лейла Алиева
Город
Столичные ученые разработали уникальный фантом щитовидной железы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В этом году в Москве начнется серийное производство фантома, имитирующего щитовидную железу. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.

— Столичные ученые Центра диагностики и телемедицины разработали уникальный фантом щитовидной железы. Он позволяет совершенствовать навыки специалистов по дифференциальной диагностике и взятию биопсии под контролем УЗИ, чтобы удостовериться в типе образования, — рассказал он.

Подобные технологии используются для обучения сотрудников и настройки медтехники. Они позволяют расширить компетенции врачей, а также повысить качество диагностик в столичных медучреждениях, передает официальный сайт мэра Москвы.

На сегодняшний день технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50. По словам главы города Сергея Собянина, в общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований.

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