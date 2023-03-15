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Андрей Бочкарев: На станции метро «Яхромская» начались архитектурно-отделочные работы

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: На станции метро «Яхромская» начались архитектурно-отделочные работы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты приступили к архитектурно-отделочным работам в пассажирской зоне станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители приступили к отделке стен платформенного участка. Сейчас работы ведутся около наклонного хода эскалатора, ведущего к кассовому залу южного вестибюля «Яхромской». Смонтированы первые панели из белого мрамора. Платформа будет оформлена в красном и белом цветах, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в технической зоне также проводятся архитектурные работы, в том числе покраска помещений, расположенных над платформой. В северном вестибюле станции идут монолитные работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно Бочкарев сообщил, что специалисты полностью смонтировали три эскалатора во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В ходе работ они также установят в вестибюле лифт для маломобильных групп граждан.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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