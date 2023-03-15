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Independent: Жизнь россиян почти не изменилась за год санкций

Лейла Алиева
Экономика
Independent: Жизнь россиян почти не изменилась за год санкций
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Несмотря на санкции и ожидания международных аналитиков, жизнь российских граждан почти не изменилась за последний год. Об этом пишет обозреватель издания Independent Дэвид Макхью.

— Западные санкции ударили по российским банкам, богатым людям и импорту технологий. Но после года далеко идущих ограничений, направленных на ослабление военной мощи Москвы, экономическая жизнь простых россиян не сильно отличается от той, что была до февраля 2022 года, — отмечается в публикации.

На хорошее экономическое состояние государства указывает отсутствие массовой безработицы и резкого падения национальной валюты. Кроме того, вопреки уходу многих зарубежных компаний на внутреннем рынке страны остаются некоторые международные бренды.

Аналогичное мнение высказал недавно и французский советник Франк Феррари, который живет в России. По его словам, экономика страны не такая «мрачная»: инфляция остается под контролем, а западную продукцию заменили другими товарами. Оставшиеся в РФ французские компании осуществляют поставки по параллельным каналам, добавил Феррари.

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