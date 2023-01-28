Живущий в России француз оценил последствия западных санкций

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Французский советник Франк Феррари, который живет в России, рассказал о последствиях санкций. Свое мнение он выразил в подкасте на портале Lefrancais.press

По его словам, на удивление часть французов не покинула Россию. При этом экономика страны не такая «мрачная»: инфляция остается под контролем, а западную продукцию заменили другими товарами. Оставшиеся в РФ французские компании осуществляют поставки по параллельным каналам, добавил Феррари.

Трудности могут встречаться с транспортными ограничениями, из-за которых перелеты возможны только через третьи страны, заключил он.

Недавно стало известно, что японское правительство с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Помимо этого, в рамках нового санкционного пакета Япония запретит ввоз в РФ оборудования для объектов атомной промышленности, разведки нефти и природного газа.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов оценил последствия этих санкционных ограничений для России.