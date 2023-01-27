Эксперт оценил последствия японских санкционных ограничений для России

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Кабмин Японии с 3 февраля запретит поставки в Россию роботов, медоборудования и вакцин. Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в интервью «360» оценил последствия этих санкций для России.

Эксперт отметил, что в РФ японская техника применяется довольно активно, в частности аппараты для рентгена и операций, а также робототехника.

По его словам, новые санкции осложнят ситуацию, нужно будет найти заменители этих товаров.

При этом запрет на экспорт японских вакцин не сильно скажется на эпидемиологической ситуации в России, передает «360».

Накануне стало известно, что японское правительство с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Помимо этого, в рамках нового санкционного пакета Япония запретит ввоз в РФ оборудования для объектов атомной промышленности, разведки нефти и природного газа.