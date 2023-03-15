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Песков: Публикация деклараций о доходах Путина и чиновников необязательна

Лейла Алиева
Общество
Песков: Публикация деклараций о доходах Путина и чиновников необязательна
Фото: АГН Москва

Публикация деклараций о доходах президента России Владимира Путина и чиновников Кремля необязательна. Об этом в среду, 15 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем, — пояснил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что главное — подать деколорацию, а ее публикация не так важна, передает ТАСС.

6 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде — без персональных данных — с 1 марта 2023 года. Документ запрещает публиковать в Сети персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам. До публикации отныне допускаются только обобщенные и статистические данные.

Госдума во втором и третьем чтениях рассмотрела и приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать распространение официальной статистической информации. Также до 1 января 2026 года местные организации смогут предоставлять статистические данные на бумажных носителях или в электронном виде.

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