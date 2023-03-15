Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК для отсрочки от призыва

Лейла Алиева
Общество
Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК для отсрочки от призыва
Фото: Минобороны РФ

Минпромторг РФ направил в российское Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) для предоставления им отсрочки от службы. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году. Минпромторгом России в адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время перечень отрабатывается, передает ТАСС.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Осмотрев высокоточные средства поражения, которые производятся в КТРВ, глава оборонного ведомства отметил, что такие изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других государств. Несмотря на это, Шойгу поручил удвоить объемы производства.

14 марта Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке от службы в армии.

Армия Минпромторг РФ Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте