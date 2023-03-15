Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК для отсрочки от призыва

Фото: Минобороны РФ

Минпромторг РФ направил в российское Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) для предоставления им отсрочки от службы. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году. Минпромторгом России в адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время перечень отрабатывается, передает ТАСС.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Осмотрев высокоточные средства поражения, которые производятся в КТРВ, глава оборонного ведомства отметил, что такие изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других государств. Несмотря на это, Шойгу поручил удвоить объемы производства.

14 марта Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке от службы в армии.