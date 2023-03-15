Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт Тимощенко перечислила эффективные упражнения гимнастики для кишечника

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Тимощенко перечислила эффективные упражнения гимнастики для кишечника
Фото: Pixabay

Гимнастика для кишечника — это комплекс упражнений, позволяющий улучшить моторику пищеварительного органа. Какие упражнения принесут пользу, рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

Первое полезное упражнение — «Велосипед». Для его выполнения необходимо принять исходное положение лежа на спине, сгибая в коленях ноги. При этом нужно осуществлять движения ногами, имитируя езду на велосипеде. Повторить его стоит 30 раз. Также есть упражнение «Кошка»: исходное положение с упором на ладони и колени осуществляется на выдохе с прогибом поясницы вниз и вверх. Попеременно задерживаясь в момент прогиба, нужно расслаблять мышцы живота.

Кроме того, Тимощенко посоветовала чаще выполнять ходьбу на месте с высоким подниманием колен, передает Life.ru.

При этом врач Алесандр Мясников напомнил, что интенсивные физические нагрузки у нетренированных людей угнетают микробиом кишечника, передает Nation news.

Хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян рассказал, как снизить риск развития рака кишечника.

Здоровье Врачи гимнастка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте