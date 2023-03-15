Терапевт Тимощенко перечислила эффективные упражнения гимнастики для кишечника

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Гимнастика для кишечника — это комплекс упражнений, позволяющий улучшить моторику пищеварительного органа. Какие упражнения принесут пользу, рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

Первое полезное упражнение — «Велосипед». Для его выполнения необходимо принять исходное положение лежа на спине, сгибая в коленях ноги. При этом нужно осуществлять движения ногами, имитируя езду на велосипеде. Повторить его стоит 30 раз. Также есть упражнение «Кошка»: исходное положение с упором на ладони и колени осуществляется на выдохе с прогибом поясницы вниз и вверх. Попеременно задерживаясь в момент прогиба, нужно расслаблять мышцы живота.

Кроме того, Тимощенко посоветовала чаще выполнять ходьбу на месте с высоким подниманием колен, передает Life.ru.

При этом врач Алесандр Мясников напомнил, что интенсивные физические нагрузки у нетренированных людей угнетают микробиом кишечника, передает Nation news.

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