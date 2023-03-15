Мошенники похитили последние деньги у пенсионерки в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье мошенники похитили у пенсионерки последние сбережения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 15 марта.

По ее словам, 85-летней женщине из Солнечногорска позвонил неизвестный и сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Для того, чтобы уберечь родственницу от ответственности, злоумышленник потребовал у бабушки 150 тысяч рублей.

Пожилая женщина ответила, что у нее есть только 125 тысяч. Аферист согласился и сказал, что деньги нужно передать курьеру, который приедет к квартире. Пенсионерка так и поступила. Позже она созвонилась с внучкой и поняла, что ее обманули, после чего обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Истре. Им оказался 26-летний местный житель.

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По его словам, подработку курьером он нашел в одном из мессенджеров. По его словам, в его обязанности входило забирать деньги и зачислять их на счет, оставляя себе 10 процентов. Вместо этого молодой человек оставил все похищенное себе: часть потратил на погашение долгов, часть — на личные нужды.

Во время допроса курьер признался, что подозревал, что участвует в чем-то незаконном, но все равно забрал деньги у пострадавшей. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Другого афериста сотрудники полиции задержали в Подмосковье. Мужчина обещал двум жителям столицы помощь в покупке иномарок, а в результате украл у них четыре миллиона рублей.