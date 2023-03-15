Эксперт Голубовский дал советы по выгодной покупке валюты

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский дал советы, какую валюту стоит покупать в настоящее время.

Специалист отметил, что индекс доллара, похоже, показал свой максимум на Forex и перешел к ослаблению, которое может длиться довольно долго. Валюта США будет терять покупательную способность в силу того, что инфляция будет оставаться высокой.

Взамен доллара стоит обратить внимание на юань. В долгосрочной перспективе на нем можно неплохо заработать (порядка 10 процентов) с точки зрения выгоды при валютной переоценке. Еще более удачный вариант — вложения в золото.

Что касается вложений в рублях, стоит выбирать надежные облигации и российские акции, которые выглядят как хорошая дивидендная история с перспективой роста, передает НСН.

14 марта стало известно, что Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз от стабильного до негативного всей американской банковской системе, передает ФАН.

Американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank.