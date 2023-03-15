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В России за сутки выявили 12 046 новых случаев коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 12 046 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 15 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1691 человек был госпитализирован в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 12 046 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 14 089 пациентов, отмечается на портале.

По словам заместителя главного врача больницы Ивана Федуняка, на данный момент в Клинической инфекционной больнице имени Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» на обеих площадках проходят лечение 310 пациентов. Также выросло число пациентов с ОРВИ и гриппом.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.

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