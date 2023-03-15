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«Цинизм, обернутый в лукавство»: Захарова раскритиковала выступление британского дипломата в ООН

Никита Худяков
Общество
«Цинизм, обернутый в лукавство»: Захарова раскритиковала выступление британского дипломата в ООН
Фото: МИД РФ

Слова политкоординатора постпредства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли об отсутствии русофобии, сказанные в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН на русском языке, являются лишь очередным проявлением цинизма. Об этом в среду, 15 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

— Это очень жесткий, холодный расчет. Этот расчет — он сквозит во всем. Цинизм по большому счету, потому что расчет, обернутый в лукавство и противоречащий реалиям, — это, конечно, цинизм, — сказала она.

Захарова отметила, что в годы Второй мировой войны нацистская пропаганда обращалась к населению оккупированных немцами территорий на их родном языке. По ее словам, после многих лет у стран остались те же принципы. Захарова подчеркнула, что Россию не удивить выступлением на нашем родном языке, передает Sputnik.

14 марта Россия инициировала проведение заседания СБ ООН по теме русофобии на Западе и Украине. В ходе него британский политик, говоря на русском языке, заявил, что его страна уважает культурное наследие России и не является русофобской. Он отметил, что сам около семи лет изучал русский язык, литературу и историю.

В январе журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. По мнению обозревателя, подобные настроения всегда были характерны не только для правящей элиты, но и для оппозиционно настроенных деятелей.

Русский язык Мария Захарова Великобритания
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