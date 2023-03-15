Собянин: В Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице живет 195 тысяч многодетных семей, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 марта.

— Во многом это результат нашей семейной политики, реализуемой в рамках госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы». Регулярно повышаем пособия и соцвыплаты семьям с детьми — с января они увеличены на 10 процентов, — рассказал глава города.

Также многодетным семьям доступны скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и многое другое, а с прошлого года второй родитель может воспользоваться бесплатным проездом в городском транспорте.

Для поддержки москвичей в трудной жизненной ситуации работают 19 семейных центров, в которых оказывают психологическую и юридическую консультацию. Для несовершеннолетних открыты социально-реабилитационные центры, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, где дают временный кров и защиту.

Кроме того, в столице открыли более 40 школ для приемных родителей, а тем, кто берет на воспитание больше пяти детей, выдают просторное жилье, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Депутаты фракции ЛДПР и члены Совфеда предложили ввести новый вид поддержки малообеспеченных семей — сертификат для новорожденных. При помощи него можно будет получить товары первой необходимости для малыша. «Вечерняя Москва» поговорила с одним из авторов этого предложения и узнала, какие преимущества могут появиться у родителей, если законопроект будет принят.