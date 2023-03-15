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С начала года 14 человек пострадали в ДТП с участием водителей без прав

Степан Жирнов
Происшествия
С начала года 14 человек пострадали в ДТП с участием водителей без прав
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За два прошедших месяца 2023 года в Москве в авариях с участием водителей без прав пострадали 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в среду, 15 марта.

По данным ведомства, всего в городе произошло 10 подобных ДТП. Погибших в результате этих аварий нет.

Госавтоинспекция напомнила москвичам, что вождение без специального удостоверения является грубым нарушением ПДД, которое подвергает опасности жизни и здоровье всех участников движения. За него предусмотрена ответственность в виде 15 тысяч рублей штрафа. При этом если в автомобиле присутствовал человек с водительскими правами, то на него будет наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба ведомства отчиталась о том, что за прошедшую неделю в авариях на дорогах столицы погибли пять человек.

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