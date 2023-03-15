Московские энергетики подключат к сетям 60 новостроек по реновации

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Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 60 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. В прошлом году подключили к сетям 49 таких домов, в этом году аналогичные работы проведем еще в 60, — сказал он.

По словам заммэра, необходимы строительство трансформаторных подстанций и дополнительная прокладка кабельных линий для качественного энергоснабжения новых зданий. Уточняется, что все мероприятия проводятся с использованием современных технологий и спецтехники. Кроме того, новые жилые дома будут обеспечены электроэнергией по второй категории надежности.

К настоящему моменту свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.