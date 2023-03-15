Путин совершил полет на тренажере вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ полетал на тренажере для пилотов вертолета Ми-171А2. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Вместе с главой государства на борту находился инструктор. После того как Путин сел в кабину за штурвал пилота, тренажер сымитировал взлет вертолета, полет над городом и посадку.

Также российский лидер опробовал три режима полета — днем, вечером и ночью, пишет ТАСС.

Накануне Владимир Путин прибыл с визитом в Улан-Удэ. Глава государства провел совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в режиме видеоконференции. В планах у Путина есть и встреча с главой региона Алексеем Цыденовым.

Во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода Путин заявил, что современные международные проблемы начались после развала Советского Союза. По его мнению, геополитические интересы оказались для Запада гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР.