Переговоры Путина и Асада начались в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

В рамках встречи главы двух государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву накануне. В аэропорту Внуково Асада встречал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Сирийский лидер уже побывал в Александровском саду и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула. Вместе с Асадом присутствовала также делегация политиков и военных республики.

В начале марта Владимир Путин также провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили развитие транспортного коридора и практические аспекты двустороннего торгово-экономического сотрудничества.